Aantal besmettingen coronavirus Marokko opgelopen tot 7

Het laatste besmettingsgeval betreft een 39-jarige Marokkaanse man die op 4 maart in Casablanca aankwam vanuit Spanje

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vrijdag gemeld. De man kreeg vlak na aankomst in Marokko te kampen met ademhalingsproblemen en werd voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Casablanca.









In Marokko is tot nu één patiënt overleden aan het COVID-19 virus . Een 89-jarige Marokkaanse vrouw overleed eerder deze week. De vrouw leed aan een chronische ziekte die haar immuunsysteem verzwakte.

© MAROKKO.NL 2020