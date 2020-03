Vluchten tussen Marokko en Algerije opgeschort

De maatregel is om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Algerijnse autoriteiten werden vóór de aankondiging op de hoogte gebracht. Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) heeft een speciaal programma opgezet om klanten te helpen met het omboeken van hun tickets.

RAM meldde eerder al dat klanten hun vluchten kosteloos kunnen uitstellen of kunnen inruilen voor een tegoedbon. Ongeveer één derde van de vloot van de Marokkaanse luchtvervoerder staat aan de grond genageld sinds het ingaan van de preventiemaatregelen. Eerder werden vluchten naar China en Italïë opgeschort.

In Algerije is donderdag de eerste coronapatiënt overleden als gevolg van COVID-19. Het Algerijnse Ministerie van Volksgezondheid meldde ook vijf nieuwe besmettingsgevallen. Het aantal gevallen is daarmee opgelopen tot 24, waarvan een groot deel tot dezelfde familie behoort