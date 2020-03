Algerije sluit scholen wegens coronavirus

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft besloten alle onderwijsinstellingen in het Noord-Afrikaanse land te sluiten, meldt persbureau APF. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De maatregel geldt ook voor koranscholen, zaouia's, alfabetiseringsklassen en alle particuliere onderwijsinstellingen en kleuterscholen.

In Algerije is donderdag de eerste coronapatiënt overleden als gevolg van COVID-19. Het Algerijnse Ministerie van Volksgezondheid meldde ook vijf nieuwe besmettingsgevallen. Het aantal besmettingen is daarmee opgelopen tot 24 personen, waarvan een groot deel tot dezelfde familie behoort