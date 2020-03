Turkije bevestigt tweede coronabesmetting

“We hebben de nodige maatregelen genomen om verspreiding van het virus te beperken. We zullen dit probleem samen oplossen", voegde hij eraan toe.

Eerder deze week werd het eerste besmettingsgeval in Turkije gemeld. Het betreft een man die onlangs was teruggekeerd uit Europa. Turkije had eerder al uit voorzorg alle vakanties voor medisch personeel opgeschort. Ook zijn alle passagiersvluchten met Italië, Zuid-Korea en Irak stilgelegd en is het land begonnen met het screenen van reizigers uit het buitenland.