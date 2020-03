Marokko sluit grens met Spaanse enclaves Ceuta en Melilla

Marokko heeft de grens gesloten met de twee Spaanse enclaves aan de noordkust: Ceuta en Melilla. Dat moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

© ANP 2020

De maatregel betekent dat de enige landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie nu zijn gesloten. De autoriteiten in de enclaves hebben inwoners die nog in Marokko zijn opgeroepen snel terug te keren.Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat Marokko ook vluchten van en naar Spanje heeft opgeschort . Ook het passagiersvervoer met boten is stilgelegd.Spanje behoort tot de zwaarst getroffen landen in Europa. Bij meer dan 4200 mensen is vastgesteld dat ze met het coronavirus zijn besmet. Zeker 120 patiënten zijn overleden.