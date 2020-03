'Spanje roept noodtoestand uit voor bestrijding virus'

De Spaanse regering roept zaterdag de "alarmtoestand" uit om de bestrijding van het coronavirus beter te kunnen aanpakken, zei premier Pedro Sánchez.





© ANP/Marokko.nl 2020

De noodtoestand geldt in het hele land. Het is volgens Sánchez noodzakelijk omdat het aantal besmettingen heel sterk stijgt. Hij vreest dat het aantal komende week al hoger is dan 10.000. Er zijn nu ruim 4200 gevallen vastgesteld, 120 mensen zijn inmiddels overleden. Donderdagavond werd in het noordoosten van Spanje voor het eerst een reeks gemeenten in quarantaine geplaatst.Met de noodtoestand kan de overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan bovendien ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.