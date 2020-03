Aantal doden Nederland door coronavirus verdubbeld van vijf naar tien

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is in een dag tijd verdubbeld: de ziekte COVID-19 heeft nu tien mensen het leven gekost, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Donderdag stond het dodental nog op vijf. Alle overledenen zijn ouderen "met onderliggend lijden". Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 190 gestegen tot 804. Dat is het aantal positief geteste mensen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, want lang niet iedereen die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen wordt nog getest. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en als mensen toch al thuisblijven is het volgens het RIVM bovendien onnodig.Van alle mensen bij wie het virus is vastgesteld werken er 179 in de zorg. "Zij worden vaker dan andere groepen getest", verklaart het RIVM dit cijfer. Tot nog toe waren bij 115 patiënten de klachten dermate ernstig, dat ze in het ziekenhuis opgenomen moesten worden. Wereldwijd is in zo'n 80 procent van de geïdentificeerde gevallen het ziekteverloop mild en opname niet nodig.Wie klachten heeft aan de luchtwegen, ook al zijn die mild, wordt geacht thuis te blijven. Dat geldt ook voor gezinsleden van mensen bij wie het virus is geconstateerd. Zij worden niet meer getest. Voor hen geldt het devies "blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet".