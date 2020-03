Film met Bilal Wahib uitgesteld in bioscopen

Twee grote Nederlandse films die de komende drie weken uit zouden komen in de Nederlandse bioscopen, zijn voorlopig uitgesteld.

Het gaat om Paradise Drifters van regisseur Mees Peijnenburg en Goud van Rogier Hesp. Dat hebben distributeur Gusto en September Film vrijdag gemeld. Het zijn de eerste twee Nederlandse bioscooptitels die worden uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. "Mees en zijn ploeg hebben jarenlang aan de film gewerkt", licht een woordvoerder van Gusto toe. "We willen wel dat Paradise Drifters volledig tot zijn recht kan komen en zijn publiek kan vinden. Dat is niet het geval als de helft van alle Nederlandse bioscopen dicht is."Paradise Drifters beleefde in februari de première op het festival van Berlijn. De film vertelt over drie jonge thuislozen die samen naar Spanje afreizen nadat Jeugdzorg het drietal heeft laten vallen. De hoofdrollen worden gespeeld door Bilal Wahib, Jonas Smulders en Tamar van Waning. Goud vertelt over een jonge turnbelofte en zijn gehandicapte vader (Marcel Hensema) die één droom delen: goud halen op de Olympische Spelen.Eerder werden wel al grote buitenlandse titels van de releaselijst gehaald, zoals de James Bond-film No Time To Die, de horrorfilm A Quiet Place II en de Disney-film Mulan.