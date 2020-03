Ali B stelt volgers gerust: ik ga niet failliet

li B gaat allesbehalve failliet vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat verduidelijkt de rapper na berichtgeving in de media dat hij zich zorgen zou maken over een aanstaand faillissement.

"Ik ben Ali B en de b staat voor buffer. Ik heb een buffer, wat er ook gebeurt", aldus Ali in een filmpje op Instagram. Ali verscheen donderdag in De wereld draait door waar hij sprak over de gevolgen van de coronacrisis. Hij probeerde naar eigen zeggen de kijkers gerust te stellen, maar dat lukte niet. "Mijn optreden heeft juist voor meer bangmakerij gezorgd", zegt Ali vrijdag. Omdat verschillende media met zijn uitspraken aan de haal gingen wordt hij nu overspoeld door steunbetuigingen omdat hij aan de rand van een faillissement zou staan."Daarom dit bericht. Mensen die zeggen: 'sterkte', dank je wel, heel lief van jullie maar jullie doen de rest van Nederland tekort", aldus Ali. Hij heeft zo'n grote buffer dat waarschijnlijk KLM nog eerder failliet is. "Tegen de tijd dat ik failliet ben is jouw baas failliet. En dat betekent dat jij geen werk meer hebt, dus jij bent er erger aan toe", verduidelijkt hij.Alle berichtjes zijn goed bedoeld, weet Ali, maar het is volgens hem niet nodig. "Het is lief. Het is jammer. Ik wilde mensen geruststellen maar het heeft alleen maar tot meer paniek geleid."