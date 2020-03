Alle vluchten Marokko en Frankrijk opgeschort

Dat zijn de twee landen overeengekomen na een overleg tussen de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Franse president Emmanuel Macron, meldt staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP).

In Frankrijk is bij ruim 2800 mensen vastgesteld dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker 61 patiënten zijn overleden. Vier van de zeven besmettingsgevallen in Marokko komen uit Frankrijk.