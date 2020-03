Geen aanvullende informatie over arrestatie en overdracht Taghi

Er komt vooralsnog geen extra onderzoek naar de manier waarop Ridouan Taghi is gearresteerd in Dubai en vervolgens naar Nederland is gebracht, eind vorig jaar.

Vught

© ANP 2020

Zijn advocaat Inez Weski had daar begin deze maand tijdens een inleidende zitting om gevraagd, maar de rechtbank ziet niet voldoende onderbouwing voor dat verzoek. Weski had gevraagd om "nadere informatie en stukken over de volgens haar onrechtmatige overbrenging van de verdachte naar Nederland". Daarbij verwees ze ook naar eigen onderzoek "zonder dit onderzoek over te leggen" en verklaringen van Taghi tegen haar. De rechtbank vindt dat echter onvoldoende, daarom worden haar verzoeken om nadere informatie en stukken op dit moment door de rechtbank afgewezen.De 42-jarige Taghi, tot 16 december de meeste gezochte verdachte van Nederland, zegt rond zijn arrestatie in Dubai mishandeld te zijn. Daardoor zou hij aanzienlijke verwondingen in zijn gezicht hebben opgelopen.Taghi verblijft sinds zijn arrestatie in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Met zijn aanhouding en die van zijn vermoedelijke rechterhand Saïd R., in februari in Colombia, zijn volgens het OM alle verdachten in het grote liquidatieproces Marengo opgepakt. Justitie beschikt voor het bewijs over verklaringen van kroongetuige Nabil B. en een enorme hoeveelheid ontcijferde cryptoberichten tussen de verdachten onderling.Het proces tegen Taghi en zijn medeverdachten is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Deze werden nog eens fors opgeschroefd na de moord op Derk Wiersum, een van de advocaten van kroongetuige B.De volgende, voorbereidende zittingen in de Marengo-zaak zijn op 18 en 19 mei.