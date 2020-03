Activiteiten met meer dan 100 mensen strafbaar in enkele regio's

Activiteiten met meer dan honderd personen zijn strafbaar gesteld in Noord-Brabant, Flevoland en Twente.

Dit is geregeld in een zogeheten noodverordening, die vrijdag werd aangekondigd door de veiligheidsregio's in de gebieden.





De maatregel is een aanvulling op het donderdag genomen kabinetsbesluit om evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen te verbieden. De drie veiligheidsregio's in Noord-Brabant zien dat veel organisatoren en bezoekers hieraan gehoor geven en bijeenkomsten verzetten of afgelasten.





De noodverordening is toch nodig, aldus de veiligheidsregio's, omdat deze helpt bij het toezicht op naleving.

