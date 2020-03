Trump roept noodtoestand uit voor bestrijding coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de aanpak van het nieuwe coronavirus.

© ANP 2020

Hierdoor komt er 50 miljard dollar vrij voor staten om maatregelen te treffen tegen het longvirus. "De minister van Gezondheidszorg heeft extra bevoegdheden gekregen om sneller maatregelen te kunnen treffen", aldus Trump. De president heeft ook alle ziekenhuizen opgeroepen om over te gaan tot noodmaatregelen."We hebben een nieuwe test goedgekeurd, normaal duurt dat weken, maar nu is het veel sneller gedaan", aldus Trump. "Zo kunnen we 1,5 miljoen mensen extra testen. Het is echter niet nodig voor iedereen om getest te worden. Laat je niet testen als dat niet nodig is."De Amerikaanse overheid gaat samenwerken met Google, zodat voor mensen sneller duidelijk wordt of ze getest moeten worden en waar dat kan. Google maakt een website waarop te vinden is wanneer je getest moet worden en waar dat kan.