Marokkaanse voetbalbond FRMF schort alle competities tot nader order op

Alles wat onder de noemer van de bond valt wordt voorlopig stilgelegd, dit ter preventie van het Coronavirus.

Kwalificatiereeks Afrika Cup 2021 én CHAN 2020 op losse schroeven

Waar het eerdergenoemde virus wereldwijd zijn tol begint te eisen, besloot men zaterdagochtend óók in Rabat om passende maatregelen te nemen. Middels een persbericht kondigde de dienstdoende voetbalautoriteit aldaar aan al hetgeen men in de portefeuille heeft tot nader order op te schorten. Dit betekent dat de Botola Pro, de eigen competitie waar men eerder over besloot het achter gesloten deuren doorgang te laten vinden, de komende periode ongeroerd blijft.Hetzelfde geldt voor alle vertegenwoordigende nationale elftallen die de bond tot zijn beschikking heeft. Voor het A-elftal besloot de Afrikaanse voetbalbond CAF vrijdagmiddag nog over het tijdelijk aan banden leggen van de gehele kwalificatiereeks voor de Afrika Cup 2021. #TeamMarokko zou het aanvankelijk tegen het einde van deze kalendermaand in een tweeluik gaan opnemen tegen Centraal-Afrika, de huidige nummer 109 van de FIFA Ranking.Het op papier, tweede elftal van de bond ziet met deze ingrijpende maatregel ook perspectief wegvallen. Het #LokaalMarokko van eindverantwoordelijke Houcine Ammouta zou zich begin april, in Kameroen, als titelverdediger gaan wagen aan de CHAN 2020. Over de doorgang van dat toernooi is van de kant van de CAF nog geen eindoordeel geveld, wel gaf men te kennen zich dit weekend te gaan buigen over het mogelijk wel of niet laten doorgaan.