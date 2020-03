Ook Daesh treft maatregelen om coronavirus

Terreurorganisatie Daesh roept haar strijders op niet naar gebieden te gaan waar het nieuwe coronavirus heerst.

Dat meldt televisiezender Al Arabiya zaterdag, die zich baseert op oorlogsdeskundige Aymenn Jawad Al-Tamimi. "Gezonde mensen moeten zich onthouden van plekken die door het virus zijn geraakt", staat in een verklaring die door Daesh is verspreid en in handen is van Al-Tamimi. Verder roept Daesh de strijders op hun mond te bedekken tijdens het hoesten en regelmatig de handen te wassen.Wereldwijd zijn meer dan 145.000 mensen besmet geraakt met het virus. Ruim 5400 stierven aan de gevolgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als pandemie.