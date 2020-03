In dag tijd meer dan 1500 virusbesmettingen erbij in Spanje

In Spanje zijn in één dag tijd meer dan 1500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat maakten de autoriteiten zaterdag bekend

In totaal zijn in Spanje nu meer dan 5753 mensen besmet. Het aantal doden als gevolg van het virus staat er op 136. In heel Spanje is zaterdag de noodtoestand uitgeroepen om de bestrijding van het virus beter aan te kunnen pakken.Met de noodtoestand kan de overheid bijvoorbeeld burgers verplichten ergens te blijven of niet meer te komen. De overheid kan mensen ook tot dienstverlening verplichten. Ze kan bovendien ondernemingen of instellingen tijdelijk overnemen, producten rantsoeneren of andere ingrijpende maatregelen nemen om de voorziening van bijvoorbeeld voedsel of drinkwater veilig te stellen.Spanje is na Italië het hardst getroffen land van Europa. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vrijdag dat Marokko vluchten van en naar Spanje heeft opgeschort . Ook het passagiersvervoer met boten is stilgelegd en de grens met Spaanse enclaves Ceuta en Melilla zijn gesloten