België meldt vierde dode coronavirus en 133 nieuwe gevallen

België meldt 133 nieuwe gevallen van het coronavirus. Daarmee staat het totaalaantal positieve testen in het land nu op 689.





De Marokkaanse autoriteiten hebben zaterdag het luchtruim gesloten voor vluchten van en naar België.

Dat maakte de Belgische overheid zaterdag bekend op een persconferentie. Ook werd bekend dat voor de vierde keer iemand in België is overleden aan het longvirus. Het slachtoffer is volgens de autoriteiten een tachtiger.In België zijn tot nu toe 10.500 tests afgenomen die vervolgens zijn onderzocht. Verreweg de meeste nieuwe besmettingen komen uit Vlaanderen. 97 mensen liggen in het ziekenhuis door het virus, van wie 24 op de intensive care.