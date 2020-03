Het ministerie van Gezondheid van Mauritanië heeft het eerste geval van besmetting met het coronavirus in het land bevestigd.





Sinds zijn diagnose verblijft hij in quarantaine. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt.

Daarmee is het coronavirus neergestreken in alle landen die Marokko omringen. Het gaat om een Europese man die woont in het West-Afrikaanse land en op 9 maart terugkeerde naar hoofdstad Nouakchott.