Marokko bevestigd 9 nieuwe coronabesmettingen, 17 in totaal

In 24 uur tijd zijn in Marokko 9 nieuwe besmettingen gemeld. Het totaal aantal besmettingen is daarmee opgelopen tot 17

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid zaterdag.



Van de negen nieuwe besmettingsgevallen komen er acht uit het buitenland: 4 Marokkanen woonachtig in Spanje;

3 Marokkanen woonachtig in Italië;

1 Marokkaanse inwoner van Frankrijk. Alle acht nieuwe gevallen zijn tussen 25 februari en 12 maart in Marokko aangekomen. De betrokken steden zijn Tetouan, Casablanca, Rabat, Fes en Khouribga. De negende zaak betreft een lokale besmetting uit een reeds eerder bevestigd geval.

