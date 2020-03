Palestina meldt 3 nieuwe gevallen van coronavirus in Bethlehem

Het totale aantal infecties op de Westelijke Jordaanoever is opgelopen tot 38

Dat heeft de regeringswoordvoerder Ibrahim Melhem zaterdag bekend gemaakt tijdens een persconferentie in Ramallah.





De Palestijnse autoriteiten bevestigden op 5 maart het eerste besmettingsgeval in Bethlehem . De Palestijnse president Mahboud Abbas besloot een dag later de noodtoestand uit te roepen en alle toeristen te weren uit het gebied.





Aanleiding was dat bij zeven Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever het virus was vastgesteld. Het zou in alle gevallen gaan om medewerkers van een hotel in Bethlehem. Zij waren mogelijk besmet door Griekse toeristen die daar verbleven.

