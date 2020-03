Aantal doden in Nederland door coronavirus met 2 gestegen naar 12

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zaterdag gestegen naar twaalf, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).









Zaterdag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan vrijdag, toen het er 190 waren. Volgens RIVM komt dat omdat het testbeleid is aangepast. Vanaf donderdag worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. Maar er wordt wel meer getest onder risicogroepen.



Het is volgens RIVM nog te vroeg om het effect te zien van de oproep die de overheid donderdag deed om sociale contacten te verminderen.

Vrijdag stond het dodental nog op tien. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 155 omhoog gegaan naar 959. De twee doden betreffen net als de andere gevallen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis.