Ook in Marokko wordt flink gehamsterd

Onlangs de geruststellende woorden van Marokkaanse autoriteiten dat er geen reden is tot paniek wordt in Marokko toch flink gehamsterd.













Toch wordt in veel supermaten in Marokko gejaagd op producten zoals desinfecterende middelen, handzeep en toiletpapier. Maar ook olie en bloem zijn populair. In veel winkels staan lege schappen.

© MAROKKO.NL 2020

Handelsminister Moulay Hafid Elalamy zei donderdag dat op korte termijn geen grootschalige leveringsproblemen of verstoringen worden verwacht in Marokko. Volgens Elalamy is hamsteren niet nodig omdat Marokko voldoende essentiële niet-bederfelijke producten voorradig heeft om aan de groeiende vraag te voldoen.