Turkije steriliseert 90.000 moskeeën als voorbereiding op het vrijdaggebed (video)

De schoonmaakactie gebeurt als voorbereiding op het vrijdaggebed en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Eerder deze week werd het eerste besmettingsgeval in Turkije gemeld. Het betreft een man die onlangs was teruggekeerd uit Europa. Turkije had eerder al uit voorzorg alle vakanties voor medisch personeel opgeschort. Ook zijn alle passagiersvluchten met Italië, Zuid-Korea en Irak stilgelegd en is het land begonnen met het screenen van reizigers uit het buitenland.