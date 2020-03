Ook Frankrijk verbiedt evenementen met meer dan 100 mensen

Frankrijk verbiedt bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. Dat moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Premier Édouard Philippe zei vrijdag tegen televisiezender TF1 dat de maatregel onmiddellijk ingaat en in het hele land van kracht is. Hij erkende dat het besluit gevolgen zal hebben voor bioscopen en theaters.In Frankrijk is bij ruim 2800 mensen vastgesteld dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker 61 patiënten zijn overleden.Eerder gold al een verbod op evenementen met meer dan duizend mensen. De gemeenteraadsverkiezingen zondag gaan vooralsnog door.Andere landen komen met vergelijkbare maatregelen tegen het virus. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maakte donderdag al bekend dat in Nederland evenementen worden afgelast waarbij meer dan honderd mensen betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om wedstrijden, theatervoorstellingen en tentoonstellingen.