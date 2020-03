Marrakech sluit nachtclubs

De autoriteiten in Marakkech hebben besloten alle nachtclubs te sluiten

De maatregel gaat per direct in en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, meldt nieuwsdienst Kech24. Eerder hadden autoriteiten al het nuttigen van de waterpijp op openbare plaatsen zoals cafés, cabarets en restaurants verboden.





De beslissing van de lokale autoriteiten komt na de aankondiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag om alle openbare bijeenkomsten waaraan 50 personen of meer deelnemen, te verbieden.





De nieuwe regels zijn een aanvulling op eerdere preventiemaatregelen die op 4 maart werden uitgevaardigd. Het betrof een verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen

