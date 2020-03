Selma Omari zingt in debuutsingle 'Allang' over breuk met Boef (video)

Selma Omari breidt haar repertoire uit gaat het muzikale pad op!









Met haar eerste muziekproject, dat ze tevens ook zelf heeft geschreven, verwerkt ze haar verbroken relatie. "Muziek is voor mij altijd een enorme stimulans geweest in mijn leven en een bron van energie waar ik kracht uit haal. Met mijn muziek hoop ik andere vrouwen dezelfde ervaring te kunnen bieden. Hierom is mijn missie om muziek te maken waar andere vrouwen kracht uit kunnen putten. Of deze vrouwen nu te maken hebben met een gebroken hart of behoefte hebben aan female empowerment."









Selma en de 26-jarige rapper waren sinds 2019 samen. In september maakten zij via sociale media bekend dat zij verloofd waren

De influencer heeft kort na het publiceren van een teaser haar eerste single 'Allang' uitgebracht waarin ze zingt over de relatie en breuk met ex-verloofde Boef