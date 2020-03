Franse moslimraad roept op tot sluiting van alle moskeeën

De Franse Moslimraad (CFCM) heeft vrijdagavond opgeroepen om vanaf maandag alle moskeeën in Frankrijk te sluiten vanwege het coronavirus.

De sluiting geldt tot nader order en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Franse premier Édouard Philippe kondigde vrijdag een verbod op alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen . Dat moet de verspreiding van het coronavirus tegengaan.





"Dagelijkse gebeden in moskeeën moeten worden beschouwd als bijeenkomsten waarop dit verbod van toepassing is", meldt CFCM in een persbericht. De moslimraad vraagt alle moskeeën in Frankrijk, ongeacht de omvang, om vanaf maandag tot nader order de deuren te sluiten.





De CFCM rechtvaardigt het sluitingsverzoek door te beargumenteren dat ouderen vaak gehecht zijn aan hun plaats van aanbidding en ondanks de aangekondigde preventiemaatregelen het moeilijk vinden om vrijwillig afstand te doen van het gebedshuis.





© MAROKKO.NL 2020