Appa na lange afwezigheid terug met nieuwe clip 'Zure Appel' (video)

De rapper kondigt zijn terugkeer aan met een ijskoude wintersessie! Ook komt er een nieuw album aan.

Appa raakte in 2015 in opspraak na een experiment op Twitter waarbij hij nogal 'omstreden' uitspraken deed om het dubbele moraal aan te tonen. Ondanks dat het experiment van tevoren werd aangekondigd struikelden (vooral rechtse) journalisten, politici, bloggers, columnisten en meldpunten over de uitspraken.