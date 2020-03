Marokko voegt 21 landen toe aan vliegverbod

Marokko legt reisbeperkingen op aan 21 landen in Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De Marokkaanse autoriteiten hebben aanvullende preventieve maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) In Europa gaat het, naast de eerder opgeschorte luchtverbindingen , om Turkije, Griekenland, Zwitserland, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Oostenrijk.





In Noord-Amerika zijn de luchtverbindingen met Canada opgeschort. In Afrika betreft het Egypte, Niger, Mali, Tsjaad, Mauritanië en Senegal op te schorten. In het Midden-Oosten gaat het om de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oman, Jordanië, Libanon en Bahrein.





De beslissingen zijn genomen in overleg met de leiders van de betrokken landen en maken deel uit van de preventieve maatregelen van Marokko om verdere verspreiding van het coronavirus in het land te voorkomen. Ondanks het vliegverbod mogen een aantal landen gestrande onderdanen repatriëren





Regeringsleider Saad Eddine El Othmani bevestigde tijdens een persconferentie dat er nu 18 besmettingsgevallen van het coronavirus in het land zijn. Eén patiënt is overleden, één is hersteld.

© MAROKKO.NL 2020