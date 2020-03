Marokkaanse transportminister besmet met coronavirus

Minister Abdelkader Aamara is na terugkeer van zijn officiële bezoeken in Europese landen besmet geraakt met het coronavirus.

Dat meldt zijn ministerie zaterdag in een verklaring. De minister werd opgenomen in het ziekenhuis na vermoeidheidsklachten en andere symptomen die in verband worden gebracht met het COVID-19 virus.





Aamara is na behandeling ontslagen uit het ziekenhuis en zit de komende twee weken afgezonderd thuis. De minister is het 18e besmettingsgeval in Marokko.





Het Ministerie van Volksgezondheid bevestigde eerder vandaag dat het aantal besmettingen was opgelopen tot 17 , nadat in de laatste 24 uur negen nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

