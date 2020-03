Proces tegen Netanyahu uitgesteld om coronavirus

Het proces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Dat meldden Israëlische media zondag.

© ANP 2020

Netanyahu zou aanvankelijk op dinsdag voor het eerst voor de rechter in Jeruzalem moeten verschijnen, maar dat is uitgesteld naar 24 mei. De premier wordt verdacht van corruptie. Netanyahu, die onder meer wordt aangeklaagd wegens corruptie, fraude en omkoping, ontkent alle aantijgingen.Zolang Netanyahu premier van Israël is, kan hij niet worden veroordeeld. De leider van de Likud-partij hoopt daarom op een nieuwe termijn als premier van het land. Maar na drie verkiezingen in een jaar tijd verkeert Israël nog steeds in een politieke impasse. Het lukt niet om een coalitie te vormen.