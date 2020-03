Belgische burgemeester roept op tot sluiting Brabantse cafés

Burgemeester Paul van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout roept op tot sluiting van de kroegen in Breda, Eindhoven en Tilburg.

Hij vreest dat Belgen uitwijken naar deze drie Noord-Brabantse steden om een biertje te drinken nu België alle restaurants en cafés heeft gesloten vanwege het coronavirus. "Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Nederland dan maar naar een restaurant of café te gaan." Hij vreest voor de gevolgen van dit horecatoerisme. "Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn," aldus Van Miert.Reden voor de burgemeester een brief te sturen aan burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg en Paul Depla van Breda. "Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen."Door een lijn te trekken, hoopt Van Miert het longvirus aan beide kanten van de grens beter te kunnen bestrijden.