Spanje meldt 2000 nieuwe coronagevallen en meer dan 100 doden

In Spanje zijn ongeveer 2000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In de afgelopen 24 uur stierven meer dan honderd mensen, aldus de autoriteiten zondag.

Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het land telt nu 7753 besmette gevallen. Het dodental staat op 288.Spanje is de komende tijd grotendeels op slot in een poging de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Premier Pedro Sánchez kondigde zaterdagavond als reactie op de enorme toename van infectiegevallen bewegingsbeperking aan voor de 47 miljoen Spanjaarden. Mensen mogen alleen nog naar hun werk, de dokter of apotheek en naar de supermarkt om boodschappen te doen. Maar een etentje bij vrienden is voorlopig uit den boze, aldus de premier.