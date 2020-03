Scholen en kinderopvang tot en met 6 april dicht

Alle scholen en de kinderopvang gaan van maandag tot en met 6 april dicht. Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten.

Eindexamenleerlingen

© ANP 2020

Dat heeft onderwijsminister Arie Slob bekendgemaakt. Volgens de bewindsman is veel onderwijzend personeel al uitgevallen, omdat mensen ook met lichte klachten thuis moeten blijven. Het is daardoor voor scholen niet langer mogelijk onderwijs te blijven verzorgen. Ook spelen grote zorgen die leven bij onder anderen ouders en leerkrachten een rol bij het besluit.Onderwijzend personeel dat niet ziek is, wordt de komende weken wel op het werk verwacht, zegt Slob. Zij zijn volgens hem hard nodig om kinderen op te vangen van bijvoorbeeld zorgmedewerkers. Ook moeten zij gaan zorgen voor online onderwijs voor kinderen die thuis komen te zitten.Daarbij ligt de prioriteit bij eindexamenleerlingen, zegt Slob. Zij krijgen daar in de komende week nadere informatie over.Over de vatbaarheid van jongeren voor het virus, bestaat nog veel onduidelijkheid. De komende drie weken wordt er in Brabant onderzoek gedaan naar "de besmettingsrisico's van jongeren", aldus Slob. "Die informatie zal mede worden gebruikt voor het bepalen van volgende stappen, na 6 april."Slob zei te "beseffen dat we veel vragen van mensen die in de kinderopvang en het onderwijs werken. Het zijn ingrijpende tijden. We hebben veel respect en waardering voor wat al is gedaan en we weten dat we nog veel van ze gaan vragen. Waar mogelijk zullen we hen ondersteunen."