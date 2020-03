Boef vraagt Rutte om meer geld voor zorgverleners

Boef vindt dat de mensen die in de zorg werkzaam zijn veel meer moeten verdienen, zeker in tijden van de huidige coronacrisis.

In een bericht op Instagram roept de populaire rapper minister-president Mark Rutte op om meer geld in de zorgsector te stoppen. "Ik weet in u ogen ben ik waarschijnlijk een rappertje, maar ik vind dat de mensen die momenteel in de zorg werken wel een extraatje mogen verdienen zoals u", aldus Boef. "Ze moeten deze dagen kneiterhard werken met alle risico van dien, betaal ze er ook voor."Op zorgmedewerkers ligt momenteel veel druk. Zo hebben velen die Brabant werkzaam zijn te horen gekregen dat ze voorlopig geen verlof kunnen opnemen vanwege het coronavirus. Het is een van de maatregelen uit de fase rood die de ziekenhuizen in Noord-Brabant met elkaar hebben afgesproken.