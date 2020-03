Spanje verlengt noodtoestand wegens coronavirus

Spanje verlengt de noodtoestand die vanaf zaterdag is ingegaan en in eerste instantie vijftien dagen zou duren.

Dat heeft de minister van Transport José Luis Ábalos aangekondigd in gesprek met een Spaans radiostation. "Het is duidelijk dat de noodmaatregelen langer van kracht moeten blijven", aldus de minister. "We hebben nog geen einddatum vastgesteld, maar vijftien dagen zijn niet genoeg om de strijd tegen het virus te winnen."Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het aantal besmettingen staat op zeker 7753 en er zijn 288 mensen omgekomen. Mensen mogen alleen nog naar buiten om naar het werk te gaan of boodschappen te doen.