172 nieuwe coronabesmettingen in België, vijfde sterfgeval

Het aantal besmettingen met het coronavirus in België is gestegen met 172 tot 1058. Er liggen 252 patiënten in een ziekenhuis.





Van de mensen die zijn opgenomen in een ziekenhuis liggen er 53 mensen op de intensive care. 31 van hen worden beademd. © ANP 2020 Dat maakten de autoriteiten maandag bekend op een persconferentie. Het aantal sterfgevallen is met één gestegen tot vijf. Het gaat om een 88-jarige man.Van de mensen die zijn opgenomen in een ziekenhuis liggen er 53 mensen op de intensive care. 31 van hen worden beademd.