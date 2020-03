Bijna duizend nieuwe gevallen coronavirus in Spanje

In Spanje zijn bijna duizend nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld in de afgelopen 24 uur. Het aantal besmettingen steeg van 7753 naar 8744.

Het dodental is met negen gestegen van 288 naar 297. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.De noodtoestand is in Spanje sinds zaterdag van kracht en maandag zei een minister dat het nog weken kan duren voor de noodtoestand wordt opgeheven.In de noordelijke regio Baskenland zijn regionale verkiezingen uitgesteld vanwege de noodtoestand. De inwoners zouden op 5 april naar de stembus gaan. Baskenland is een van de zwaarst getroffen regio's in Spanje.