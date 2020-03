algemeen 16 mrt 14:09

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus, is opgelopen tot 24.







In totaal zijn 205 patiënten met de ziekte COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen. © ANP 2020 Sinds zondag zijn vier mensen gestorven, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).