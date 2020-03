Marokko: Strengere regels taxi's en openbaar vervoer wegens coronavirus

Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken maandag. De preventiemaatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te beperken. Het ministerie adviseert echter om het gebruik van het OV zoveel mogelijk te vermijden.

OV-bedrijven dienen zich per direct aan de maximumcapaciteit te houden, deze is gebaseerd op het aantal zitplaatsen. Datzelfde geldt ook voor taxichauffeurs. In Marokko is het doorgaans gebruikelijk dat een taxi zes personen vervoert terwijl het voertuig slechts ruimte biedt voor drie of vier passagiers.