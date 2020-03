Bruins: komende dagen waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen

De komende dagen worden naar verwachting geen nieuwe maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag na afloop van crisisberaad.

Op slot

"Nadere maatregelen worden niet uitgesloten. Maar ik verwacht ze niet morgen, niet overmorgen. Maar we moeten niet de indruk wekken dat we met een paar weken van het coronavirus af zijn in Nederland. Dit blijft langere tijd bij ons", aldus de bewindsman.Volgens hem moeten de te nemen maatregelen passend zijn, wat betekent dat er wordt gekeken welke maatregelen effect hebben, ook voor de iets langere termijn. Hij benadrukte dat van dag tot dag gekeken wordt welke nieuwe stappen nodig zijn. Welke dat zijn weten het kabinet en de experts nog niet. Maar het zou kunnen gaan om bijvoorbeeld de sluiting van winkels en het beperken of stilleggen van het openbaar vervoer.Het heeft volgens Bruins geen zin om op dit moment nog verdergaande maatregelen te treffen zodat Nederland op slot komt. "Als dat al kan, dan is het effect kortstondig". Het is een uitstel van de problemen, want als de deuren daarna weer opengaan, komt het virus alsnog binnen uit het buitenland, aldus Bruins.Hij hamerde er opnieuw op dat mensen geen levensmiddelen moeten hamsteren. De supermarkten zetten volgens hem alles op alles om de spullen te leveren. Het systeem is solide en er is genoeg, zei hij.De minister antwoordde op de stelling dat een plotselinge maatregel zondag om binnen een half uur de horeca te sluiten juist kan leiden tot onzekerheid, dat het ging om een besluit op korte termijn. "Er waren afspraken daarover gemaakt met lokale autoriteiten". Bruins begrijpt dat iedereen de maatregelen vooraf wil weten maar dat dit niet mogelijk is. "We zitten in een uitzonderlijke situatie en nemen maatregelen op een uitzonderlijke manier."