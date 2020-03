Sluiting moskeeën: Salafist Abu Naïm beschuldigt Marokkaanse staat van 'afvalligheid' (video)

Volgens Sheikh Abou Naïm zijn de preventieve coronamaatregelen te "voorbarig" en "in strijd met de sharia".

Terwijl de Marokkaanse regering met allerlei preventiemaatregelen de verspreiding van het coronavirus probeert te beteugelen, beticht Sheikh Abu Naïm de autoriteiten van afvalligheid en paniekpolitiek.





In een video op Facebook sprak Abu Naïm over de recente fatwa van de Hoge Raad van Ulemas waarin ze adviseerden met ingang van maandag 18:00 alle moskeeën tot nader order te sluiten . Abu Naiïm zegt dat elk land dat de dagelijkse gebeden in moskeeën verbiedt een "afvallig" land is.









Volgens Abu Naïm is de maatregel volgens de sharia-wetgeving niet legaal omdat de maatregel niet aan de voorwaarden zou voldoen. Abu Naïm pleit voor het aanvankelijk sluiten van plaatsen waar "decadentie en lust" heersen en waar de "ergste ziekten en schandalen zich verspreiden" alvorens over te gaan tot het sluiten van plaatsen van aanbidding.





De tele-prediker is tevens van mening dat het coronavirus in Marokko nog niet in een stadium verkeert die de huidige preventiemaatregelen legitimeert.

© MAROKKO.NL 2020