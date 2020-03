Rijles gaat door als zowel instructeur als leerling wil

De meeste rijscholen in Nederland laten hun leerlingen nog gewoon praktijklessen volgen.

Of een rijles doorgaat, is een zaak tussen de leerling en de instructeur, zeggen brancheorganisatie Bovag en de Vereniging Rijschool Belang (VRB). Wel is het de bedoeling dat instructeurs hun voertuig ontsmetten voordat de volgende leerling instapt. Klassikale theorielessen gaan bij vrijwel alle scholen niet door. "De instructeur maakt eerst de pook, het stuur en de deurgrepen schoon en laat de leerling dan pas instappen", aldus een woordvoerder van Bovag. "Ook is het niet de bedoeling dat er twee leerlingen tegelijk in een voertuig zitten."Sinds maandag zijn alle praktijk- en theorie-examens geschrapt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De maatregel geldt tot zeker 31 maart. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) laat kantoorpersoneel waar mogelijk thuiswerken. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van de klantenservice en personeel dat onderzoek doet naar de rijgeschiktheid van bestuurders.VRB-voorzitter Jos van Zuylen zou graag zien dat gezondheidsinstituut RIVM met duidelijkere richtlijnen komt. "Die zijn voor rijschoolhouders en instructeurs nog vrij interpreteerbaar." Bij de VRB zijn circa 520 rijscholen aangesloten die elk tussen vijf en tachtig leerlingen hebben die deze maand theorie-examen zouden doen of zouden afrijden.