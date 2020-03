Toename echtscheidingen China door coronavirus

Meer tijd thuis doorbrengen met je geliefden lijkt in China niet altijd goed te gaan. Scheidingskantoren in het land rapporteren een piek in het aantal echtscheidingszaken. Bij één enkel kantoor in Dazhou in de provincie Sichuan in het zuidwesten van China kwamen in een maand tijd meer dan 300 echtscheidingsaanvragen binnen.