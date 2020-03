Marokko: 100 extra vluchten voor repatriëring gestrande reizigers

De regering heeft een honderdtal buitengewone vluchten geautoriseerd om gestrande reizigers de kans te geven huiswaarts te keren. Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Toerisme maandagavond.

In Marokko zijn veel buitenlandse reizigers vast komen te zitten nadat de Marokkaanse autoriteiten zaterdag het luchtverkeer met 21 landen had opgeschort . De maatregel treft ook Nederland en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te beteugelen.