Rutte: Groepsimmuniteit belangrijk om virus tegen te gaan

Bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus is het van belang dat in Nederland gecontroleerd een "groepsimmuniteit" wordt opgebouwd.





Uiteindelijk raken steeds meer mensen immuun, zodat de kans kleiner wordt dat het virus overspringt op ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. "Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen", aldus Rutte.

© ANP 2020

"Het virus is onder ons en zal voorlopig onder ons blijven", zei premier Mark Rutte in zijn toespraak maandag. Hij legde uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Als iemand het virus heeft gehad, is deze persoon daarna meestal immuun.