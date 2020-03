Frankrijk legt beperkingen op aan bewegingsvrijheid burgers

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus perkt Frankrijk de bewegingsvrijheid van zijn burgers sterk in.

21 nieuwe sterfgevallen

Mensen mogen vanaf dinsdag hun huis alleen nog verlaten om te winkelen, naar de dokter te gaan of te werken, zei president Emmanuel Macron maandagavond in een tv-toespraak. "We zijn in oorlog", zei hij. Macron zei dat mensen thuis moeten blijven en alleen mogen uitgaan voor essentiële activiteiten. Hij zei dat iedereen die de beperkingen negeert, gestraft zou worden. De maatregel geldt voor vijftien dagen.De Franse president zei verder dat hij het leger inschakelt om te helpen zieken naar ziekenhuizen te brengen. Frankrijk had al restaurants en bars gesloten, scholen gesloten en skigebieden op slot gedaan, maar Macron zei dat er in vredestijd ongekende maatregelen nodig zijn, aangezien het aantal besmette mensen elke drie dagen verdubbelt en het aantal doden toeneemt.Macron heeft ook besloten de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen uit te stellen en de hervormingsagenda van de regering op te schorten, waaronder de herziening van het pensioenstelsel.De Franse Autoriteit voor de Volksgezondheid meldde maandag 21 nieuwe sterfgevallen als gevolg van coronavirus, wat het totaal op 148 brengt, een stijging van ongeveer 16 procent.Het aantal besmettingsgevallen in Frankrijk is gestegen tot 6633, tegen 5423 op zondag, een stijging van meer dan 20 procent in 24 uur.