Fransen mogen alleen nog met formulier de deur uit

Wie in Frankrijk de deur uit gaat, is verplicht een formulier mee te nemen, waarop hijzelf heeft aangegeven waarom hij van huis gaat.

De regering heeft bepaald dat iedereen uitsluitend de straat op mag als dat echt nodig is. Het formulier kan worden gedownload op de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie het formulier niet thuis kan printen, moet een zelf geschreven verklaring op zak hebben.





De maatregelen die de bevolking thuis moeten houden om het coronavirus te bestrijden worden om 12.00 uur van kracht en gelden voor vijftien dagen. Een regeringswoordvoerder heeft volgens Franse media gezegd dat overtreders dinsdag nog geen boete krijgen. De boete bedraagt 38 euro, maar wordt mogelijk verhoogd tot 135 euro.

© ANP 2020

Het is in Frankrijk toegestaan levensmiddelen te kopen, naar het werk, een apotheek of een arts te gaan, buiten de woning hulp te bieden, voor de zorg voor kinderen de straat op te gaan, huisdieren uit te laten en alleen te gaan sporten.