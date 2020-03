Marokko bevestigt tweede dode door coronavirus

Het nieuwe besmettingsgeval betreft een Marokkaanse man die recent uit Frankrijk is aangekomen. De gezondheidstoestand van de patiënt is niet zorgwekkend, aldus het ministerie.

De overleden patiënt is het tweede dodelijke slachtoffer van het longvirus COVID-19. Het eerste dodelijke slachtoffer in Marokko betrof een 89-jarige vrouw die werd opgenomen in het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca nadat ze in Noord-Italië het virus had opgelopen