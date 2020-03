buitenland 17 mrt 14:57

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft erop aangedrongen dat in heel Europa "de meest drastische maatregelen" worden genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

© ANP 2020 "Elk land, zonder uitzondering, moet de meest drastische maatregelen nemen om de dreiging van het virus af te remmen", zei Hans Kluge, de regiodirecteur Europa van de VN-organisatie.